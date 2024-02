Lutto nel commercio brindisino. E’ morto Carlo Larocca

Commercio brindisino in lutto per la morte, dopo una lunga malattia, di Carlo Larocca, storico titolare della pizzeria “Romanelli”. 66 anni, Carlo era molto conosciuto in città anche per aver svolto le funzioni di dipendente comunale e per il suo impegno a sostegno dello sport cittadino (era uno degli sponsor dell’Happycasa). I funerali si svolgeranno alle ore 16.00 in Cattedrale.

Alla moglie Maurilia, alle figlie Chiara, Giuliana e Diletta ed a tutti i familiari giunga l’abbraccio del nostro direttore Mimmo Consales e di tutta la redazione di Brindisitime.