Lutto nel mondo del tifo biancoazzurro. E’ morto Tonino Palumbo

Un banale incidente domestico verificatosi un mese fa. Poi una lenta agonia determinata dalla gravità delle lesioni riportate nella caduta e la speranza dei suoi familiari e dei tantissimi amici che alla fine potesse farcela. E invece la notte scorsa Tonino Palumbo io suo cuore si è fermato.

Tonino, 74enne, è stato per decenni il punto di riferimento del tifo calcistico biancoazzurro, partecipanto a centinaia di trasferte, nella bella e nella cattiva sorte delle vicende calcistiche brindisine. Per anni ha animato anche il tifo organizzato in qualità di fondatore del club “Gioventù Biancoazzurra” e fino al giorno dell’incidente non ha mai fatto mancare la sua presenza in tribuna centerale, nello stadio Fanuzzi. E non è un caso che proprio i tifosi brindisini abbiano sperato fino all’ultimo che potesse superare i momenti più difficili.

I funerali saranno celebrati nella Cattedrale domani, giovedì 2 maggio, alle ore 15.30.