Lutto perinatale, la Colonna Romana di Brindisisi illumina di rosa e di azzurro giovedì 15 ottobre prossimo

Ci sono dolori che restano silenziosi, perdite che segnano profondamente la vita di una famiglia e che spesso faticano a trovare parole, ascolto e comprensione. Il lutto perinatale è uno di questi. Per dare voce a questa sofferenza e manifestare vicinanza ai genitori che hanno perso un figlio durante la gravidanza o poco dopo la nascita, giovedì 15 ottobre la Colonna Romana di Brindisi sarà illuminata di rosa e azzurro, i colori simbolo della Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale (Baby Loss Awareness Day).

Il Comune di Brindisi aderisce così all’iniziativa internazionale di sensibilizzazione, raccogliendo la proposta avanzata dalla cittadina Susy Guarnaccia. Un gesto semplice, dal forte significato umano, che coinvolgerà uno dei monumenti più rappresentativi della città e richiamerà l’attenzione su un’esperienza dolorosa che riguarda molte famiglie e che spesso viene vissuta nella riservatezza. La Giornata del 15 ottobre nasce proprio dall’esigenza di favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare una cultura dell’ascolto e del sostegno.

Il rosa e l’azzurro che illumineranno la Colonna Romana saranno un segno di vicinanza a tutte le famiglie che hanno conosciuto questa perdita. La scelta di un luogo così legato all’identità di Brindisi vuole dare a quel messaggio una dimensione comune, perché il dolore di una famiglia possa trovare attenzione, rispetto e solidarietà anche nella comunità in cui vive.

L’adesione del Comune intende inoltre contribuire a superare il silenzio che ancora circonda il lutto perinatale e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di accompagnare le famiglie riconoscendo il valore di ogni vita, anche di quelle che hanno avuto un tempo brevissimo. Per una sera, la Colonna Romana diventerà anche un luogo simbolico della memoria: una luce per i bambini che non hanno potuto crescere e per l’amore che continua ad accompagnarli.