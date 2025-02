M5S: Brindisi abbandonata. Il fallimento della maggioranza e la nostra richiesta di dimissioni

Brindisi sta assistendo all’ennesima dimostrazione di incapacità da parte della maggioranza di governare questa città, arrivando a scelte assurde di sacrificare persino quel poco che funziona e che costituisce l’eccellenza di questa città, come l’asilo nido comunale del Paradiso.

E’ massima la confusione e rilevanti sono le divisioni all’interno della maggioranza che governa la città . Dopo appena pochi mesi dall’azzeramento della Giunta, la coalizione di governo, dopo aver tardato di decine di mesi l’elaborazione di un piano che evitasse le perdite della MULTISERVIZI aggravando tali perdite di oltre 1,5 milioni di euro con grave danno dei lavoratori che ne pagheranno le conseguenze, e dopo l’elaborazione di un piano della sosta con il quale si cerca disperatamente di recuperare 1,5 milioni di euro, con grave danno dei cittadini, si trova di nuovo a fare i conti con tensioni interne e richieste ora di rimpasto ed ora di notizie e chiarimenti sulle scelte adottate senza condivisione, che certificano una mancanza di coesione e di visione comune. Si succedono ogni giorno scelte, come il piano della sosta con tariffe alle stelle; il piano regolatore portuale non reso neppure noto ai consiglieri di maggioranza e di minoranza, la chiusura di asili nido comunali pienamente funzionanti per affidarne la gestione a cooperative, di cui non vengono preavvertiti non solo i consiglieri dell’opposizione ma persino gli stessi consiglieri della maggioranza, che, giustamente e reiteratamente, manifestano il loro dissenso.

Mentre la città attende risposte concrete su temi cruciali come le scelte economiche necessarie per far fronte alle migliaia di licenziamenti che stanno per abbattersi sulla città, l’amministrazione risulta essere impegnata a gestire tensioni interne, dimostrando incapacità di governo e mancanza di una strategia chiara per il futuro.

Di fronte a questa situazione è nostro dovere denunciare il totale fallimento politico della coalizione di governo della città e richiedere che il Sindaco e la Giunta rassegnino le dimissioni, sottoponendo il loro non operato di questi due anni al giudizio degli elettori.

Questa è la richiesta che formuliamo nell’interesse della comunità brindisina.

Roberto Fusco Capogruppo M5SRuggiero Valzano Referente territoriale M5S.