M5S – Brindisi ancora sott’acqua: città divisa in due e pendolari bloccati. Servono risposte, non giustificazioni

Sindaco, dove sei? Dopo quattro anni i cittadini hanno diritto di sapere che cosa è stato fatto per risolvere problemi che si ripetono puntualmente.

L’ennesimo allagamento, la città divisa in due, i pendolari bloccati e la circolazione ferroviaria in difficoltà. Ancora una volta Brindisi si ritrova a fare i conti con disagi che colpiscono cittadini, lavoratori e studenti, senza che criticità ormai note trovino una soluzione definitiva.

Via Torpisana è l’esempio più evidente: basta una pioggia perché la strada si trasformi in un lago, con conseguenze sulla viabilità e sulla vita quotidiana delle persone. Una situazione che si ripete da anni e che impone una domanda semplice: quali interventi sono stati realizzati in questi quattro anni per affrontarla concretamente?

Non basta chiamare in causa le Ferrovie. Le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti devono essere accertate, ma questo non può diventare un alibi per sottrarsi ai propri doveri. L’Amministrazione comunale deve chiarire quali criticità rientrino nelle proprie competenze, quali iniziative abbia assunto nei confronti degli enti coinvolti e quali soluzioni intenda perseguire.

C’è poi una questione che riguarda la programmazione e la capacità operativa del Comune. È necessario sapere quali interventi siano stati individuati, quali siano stati finanziati e realizzati, quali siano ancora in attesa e per quali ragioni. È altrettanto legittimo chiedere se siano stati verificati i risultati dell’attività degli uffici competenti e se siano state adottate le misure necessarie per superare eventuali ritardi o ostacoli.

Non si tratta di attribuire responsabilità personali senza elementi verificati, ma di pretendere obiettivi chiari, tempi certi e verifiche trasparenti. I cittadini hanno diritto di conoscere non soltanto le cause dei disagi, ma anche le azioni messe in campo per evitarne il ripetersi.

Dopo quattro anni di amministrazione, è arrivato il momento di fare un bilancio concreto. Il sindaco chiarisca quali risultati siano stati raggiunti, quali interventi siano programmati, con quali risorse e in quali tempi si intenda affrontare le criticità ancora aperte.

Non chiediamo polemiche, ma responsabilità. Non servono altre giustificazioni: servono programmazione, interventi strutturali e risposte verificabili.

Brindisi non può continuare a subire le conseguenze di problemi che si ripresentano a ogni pioggia. I cittadini meritano un’Amministrazione presente, capace di prevenire le emergenze e di coordinarsi con gli altri enti per garantire sicurezza e mobilità.

Il sindaco risponda ai brindisini: che cosa è stato fatto, che cosa resta da fare e quando si interverrà?

Movimento 5 Stelle Brindisi