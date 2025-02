M5S Brindisi – “Il Governo non tocchi l’aeroporto del Salento! Stop ai tagli sulla sicurezza”

La decisione del Ministero dell’Interno di sottrarre 12 vigili del fuoco all’Aeroporto del Salento è un atto vergognoso che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e penalizza pesantemente il nostro territorio. Un aeroporto strategico come quello di Brindisi non può essere depotenziato con scelte scellerate imposte dall’alto, senza alcuna logica e senza alcun rispetto per la nostra comunità .

È inaccettabile che il Governo continui a trattare Brindisi come una realtà di serie B, privandola di servizi essenziali e ridimensionando una delle infrastrutture più importanti del Mezzogiorno. Questa è l’ennesima dimostrazione di una gestione miope e irresponsabile, che non tiene conto dell’importanza dell’aeroporto per il turismo, l’economia e la mobilità dell’intera regione.

Chiediamo al Ministro Piantedosi di fermare immediatamente questo scempio e di restituire al nostro aeroporto il personale necessario per garantire standard di sicurezza adeguati. Se il Governo pensa di poter sacrificare Brindisi per favorire altri scali, sappia che troverà un’intera comunità pronta a lottare con ogni mezzo per difendere i propri diritti.

Noi non arretriamo di un millimetro. Il M5S di Brindisi sarà in prima linea per impedire l’ennesimo scippo ai danni della nostra città !

Roberto Fusco capogruppo M5S Ruggiero Valzano referente cittadino M5S.