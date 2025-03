M5S: Brindisi non sarà Capitale Italiana della Cultura 2027

Brindisi non sarà Capitale Italiana della Cultura 2027. Pur essendo orgogliosi di essere stati tra le dieci città finaliste, il risultato lascia inevitabilmente l’amaro in bocca. Data la bellezza della nostra città, la sua millenaria storia, il suo patrimonio culturale, il suo posizionamento tra l’Est e l’Ovest e tra Nord e Sud del mondo, tanto da esser stata prescelta dall’ONU quale luogo in cui insediare la propria base mondiale logistica per gli aiuti umanitari, noi speravamo in un riconoscimento che sarebbe stato pienamente meritato.

Avendo il ministro Giuli annunciato che il governo sosterrà economicamente alcune iniziative presentate dalle città non vincitrici, ci auguriamo che il Governo mantenga almeno questa promessa, avendo disattese tutte le altre.

Forza Brindisi.

Sei stata Capitale d’Italia e tale resti e resterai sempre.Movimento 5 Stelle Br.