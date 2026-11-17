Diciassette consiglieri comunali hanno votato contro una mozione che chiedeva di difendere Brindisi dal nucleare. Diciassette voti contrari a un atto che avrebbe impegnato la città a tutelare il proprio territorio da nuove centrali, riconversioni nucleari e depositi di scorie radioattive. Una scelta politica precisa, della quale dovranno rendere conto ai cittadini.

Questa mattina il Consiglio comunale ha bocciato la mozione con 17 voti contrari e soltanto 11 favorevoli. Non era una mozione di bandiera, non era una battaglia ideologica e non era una contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Era una richiesta precisa: mettere nero su bianco la contrarietà della città alla costruzione di nuove centrali nucleari, alla riconversione nucleare degli impianti esistenti e allo stoccaggio e allo smaltimento di scorie radioattive sul nostro territorio. Ebbene, diciassette consiglieri hanno deciso di bocciarla. Il Movimento 5 Stelle non ha alcuna esitazione: non vogliamo centrali nucleari a Brindisi, non vogliamo riconversioni nucleari degli impianti esistenti e non vogliamo depositi di scorie radioattive. Punto. Gli undici consiglieri che hanno votato a favore della mozione sono: Antonino A., Cannalire, Carbonella, Di Donna, Faggiano, Fusco, Mevoli, Quarta, Rachiero, Strippoli e Tondi. A loro va il nostro riconoscimento per aver sostenuto una posizione di tutela della città. Agli altri diciassette consiglieri, che hanno votato contro, rivolgiamo una domanda molto semplice: perché avete bocciato una mozione che chiedeva di proteggere Brindisi da nuovi insediamenti nucleari e dalle scorie . C’è un dato politico che è incontestabile: hanno scelto di non approvare un atto che avrebbe impegnato il Comune a dichiarare la propria contrarietà.E questo voto deve essere spiegato pubblicamente. Ma il problema non riguarda soltanto l’ambiente e la sicurezza. Riguarda soprattutto il futuro economico e occupazionale di Brindisi. L’ipotesi di una nuova centrale nucleare rischia di tenere la nostra città prigioniera dell’incertezza e di condizionarne lo sviluppo per molti altri anni. Un progetto di questa portata comporterebbe tempi lunghissimi di pianificazione, autorizzazioni e realizzazione, con il rischio di compromettere ulteriormente la possibilità di destinare le aree industriali a nuove attività produttive. E Brindisi non può permettersi altri decenni di attesa. Il prezzo di questa prospettiva rischierebbe di ricadere ancora una volta sui lavoratori e soprattutto sulle nuove generazioni: meno opportunità di investimento, meno possibilità di creare occupazione qualificata e sempre maggiori difficoltà per chi vorrebbe costruire qui il proprio futuro. Il risultato sarebbe il rischio di un ulteriore aumento della disoccupazione e di una nuova emorragia di giovani costretti a lasciare Brindisi per cercare altrove un lavoro e una prospettiva di vita. Non possiamo continuare a chiedere ai nostri ragazzi di partire perché questa città non riesce a offrire loro un futuro, mentre si continua a discutere di nuovi impianti e nuove servitù energetiche. Brindisi ha già pagato un prezzo altissimo per scelte industriali ed energetiche decise altrove. Cerano, il petrolchimico, le ferite ambientali, le bonifiche ancora attese sono una storia che non possiamo permetterci di ripetere. La chiusura della centrale di Cerano avrebbe dovuto aprire una nuova stagione. Invece le sue aree sono ancora vincolate alla riserva fredda fino al 2038 e l’Accordo di programma promesso dal Governo non risulta ancora sottoscritto. Eppure le alternative esistono: oltre cinquanta manifestazioni di interesse per più di due miliardi di euro, investimenti nelle energie rinnovabili, batterie di accumulo e prospettive per l’eolico offshore. È su queste opportunità che bisogna lavorare, creando occupazione, sviluppo e nuove prospettive per i giovani, senza compromettere ulteriormente l’ambiente e la salute. Non possiamo accettare che Brindisi venga considerata ancora una volta una terra disponibile per decisioni prese nei palazzi romani, magari accompagnate dalla promessa di qualche compensazione economica. La nostra città non è in vendita. La salute dei brindisini non è una merce di scambio. Il futuro dei nostri giovani non può essere sacrificato sull’altare di un nuovo progetto calato dall’alto. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per una Brindisi libera dal nucleare, per le bonifiche, per una vera riconversione industriale e per un modello energetico fondato sulle fonti rinnovabili. Ai diciassette consiglieri che hanno bocciato la mozione chiediamo di uscire dal silenzio e spiegare pubblicamente il loro voto. Perché su una questione che riguarda il futuro della nostra città non bastano le appartenenze politiche, le astensioni mascherate o le giustificazioni di circostanza. Brindisi ha già dato. Non vogliamo altre servitù energetiche, non vogliamo centrali nucleari e non vogliamo scorie radioattive. Vogliamo lavoro, investimenti, bonifiche e un futuro per i nostri giovani. Su questo il Movimento 5 Stelle non farà un passo indietro.

Roberto Fusco capogruppo M5S comune di Brindisi

Pierpaolo Strippoli consigliere comunale M5S

Ruggiero Valzano coordinatore provinciale M5S BR

Ivan Rampino rappresentante GT BR