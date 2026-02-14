M5S – Centro destra nel caos. Brindisi ostaggio dei giochi di potere

A Brindisi si consuma l’ennesima resa dei conti interna al centrodestra, con Fratelli d’Italia che sfiducia i propri assessori alla vigilia del bilancio, certificando ciò che denunciamo da mesi: un’amministrazione allo sbando, ostaggio di logiche di potere. Il sindaco Giuseppe Marchionna è ormai privo di autorevolezza, incapace di garantire stabilità e risposte alla città.

Avevamo già denunciato il vuoto politico e amministrativo, le deleghe lasciate scoperte e l’assenza di visione su temi cruciali come sviluppo economico, crisi del porto, dell’agricoltura, del commercio e gestione urbana. Oggi i fatti ci danno ragione: non è governo, è sopravvivenza.

Brindisi non può più pagare il prezzo di questa guerra per le poltrone. Serve un cambio radicale, serietà istituzionale e un’amministrazione che torni a occuparsi dei cittadini, non degli equilibri interni ai partiti.

Avv. Roberto Fusco Capogruppo M5S comune di Brindisi.