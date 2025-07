M5S: “Centrodestra allo sbando. Dopo due anni di fallimenti. Marchionna prenda atto della disfatta”

A poco più di due anni dall’insediamento della giunta guidata da

Giuseppe Marchionna, la città di Brindisi si ritrova ostaggio di una

maggioranza logorata da faide interne, paralizzata nelle scelte e

completamente scollegata dai bisogni reali della comunità.Il recente

attacco del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Massimiliano

Oggiano, già vicesindaco e figura di primo piano dell’attuale

maggioranza, che chiede l’azzeramento totale della giunta e il ritiro di

provvedimenti già assunti, non è che l’ultimo atto di una crisi politica

ormai irreversibile.È appena il caso di ricordare che un primo

rimpasto era già avvenuto circa un anno fa, con l’estromissione di

alcuni assessori, nel tentativo (fallito) di ricucire equilibri interni mai

realmente solidi. Ora lo stesso sindaco, in una seduta pubblica del

Consiglio comunale, denuncia il malfunzionamento delle commissioni

consiliari, tutte affidate ad esponenti della stessa maggioranza. Una

dichiarazione che suona come una resa senza condizioni.Nel

frattempo, le classifiche nazionali parlano chiaro: Marchionna è tra i

sindaci meno apprezzati d’Italia, a conferma di quanto i brindisini

vivano quotidianamente – una città in stallo, un’amministrazione

senza direzione, e un centrodestra che si disintegra sotto il peso della

sua incompetenza e delle sue guerre intestine.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi ritiene che sia giunto il momento di

dire le cose come stanno: questa esperienza amministrativa è finita,

anche se formalmente resta in piedi. Non c’è più una guida, non c’è

una squadra, non c’è un progetto. Solo confusione, improvvisazione e

danni per la città.Chiediamo con forza al sindaco Marchionna di

assumersi fino in fondo la responsabilità politica e morale del

fallimento del suo mandato. Non è più tempo di equilibrismi o

operazioni di facciata. Brindisi ha bisogno di voltare pagina, e in

fretta.

Roberto Fusco- Pierpaolo Strippoli

Consiglieri Comunali M5S Brindisi

Gruppo Territoriale M5S Br