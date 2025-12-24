M5S – Cerano: Enel e amministrazione cittadina complici del disastro! Basta inerzia criminale, Brindisi si ribella!

Cerano: Enel e amministrazione cittadina complici del disastro! Basta inerzia criminale, Brindisi si ribella!

La farsa criminale su Cerano e il futuro di Brindisi è un insulto: Enel sabota la dismissione dal carbone con proroghe farlocche sulla banchina e silenzi tossici, mentre l’amministrazione cittadina si nasconde come codarda, lasciando la città strangolata dall’incertezza.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi non ci sta: i 50 lavoratori SIR, abbandonati da Enel che li scarica dopo anni di promesse vuote, meritano stipendi certi e futuro, non i fallimenti di un gigante che evade responsabilità sociali. Nessuna “transizione” è giusta se sacrifica operai sull’altare degli interessi di Enel!

La tutela del lavoro non è alibi per Enel per bloccare tutto: la dismissione era fissata al 2025, ma loro la tirano per le lunghe con phase-out al 2026-2038 e richieste di proroga che paralizzano 60 imprese e miliardi di investimenti in rinnovabili e logistica verde. Amministrazione cittadina di Brindisi: la vostra inerzia è complicità! Siete ostaggi muti di Enel, senza un confronto che denunziate l’opacità e pretendiate garanzie.

La proroga Enel devasta:

• Blocco totale di 60 manifestazioni d’interesse su Cerano e Costa Morena, con 931 nuovi posti fermi.

• Investimenti paralizzati da Enel, che preferisce il carbone moribondo all’innovazione.

• Lavoratori esasperati, costretti a presidiare per mendicare diritti da un sistema traditore.

Pretendiamo ora, con i fatti:

1. Garanzie ferree e immediate per tutti i lavoratori SIR e indotto, Enel paghi il conto della sua inerzia!

2. Dismissione carbone accelerata, Enel costretto a roadmap precisa in tempi brevissimi senza proroghe criminali.

3. Sblocco investimenti con Invitalia, puntando su rinnovabili e qualità, amministrazione, smettetela di fare lo zerbino!

Brindisi non subirà più i diktat di Enel e l’omertà locale: transizione imposta con rabbia popolare!

Il Movimento 5 Stelle attaccherà senza sosta, trasformando l’indignazione in tsunami contro i carnefici di Cerano.

Gruppo Territoriale Br M5S. Br 24 dicembre 2025

Roberto Fusco

Pierpaolo Strippoli