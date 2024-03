M5S: Crisi dell’industria chimico farmaceutica e inazione dell’amministrazione comunale

Crisi dell’industria chimico farmaceutica e inazione dell’amministrazione comunale.

Le nostre industrie chimiche e chimico-farmaceutica, per anni vanto della nostra realtà

industriale, ora si trovano ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Prima Basell

che decide di mettere in cassa integrazione 46 dipendenti, ed ora Eurapi, subentrata al

colosso francese Sanofi da alcuni anni, che ha annunciato la messa in vendita dei propri

impianti mettendo così a rischio occupazionale altri 250 famiglie .

Appare evidente che queste sfide non sono solo di natura economica o tecnologica, ma

coinvolgono aspetti politici e amministrativi, in particolare il ruolo e l’impegno di questa

amministrazione comunale nel fornire sostegno e soluzioni per affrontare la crisi in corso.

Crisi che potrebbe aggravarsi ulteriormente se il processo di decarbonizzazione non

troverà una soddisfacente soluzione entro il 31 dicembre 2025, giorno in cui ci sarà l

definitiva smobilitazione di Enel.

Assistiamo all’inazione di questa amministrazione, per ciò che attiene a politiche mirate

che potrebbero favorire la creazione di “cluster industriali” dedicati all’industria chimico

farmaceutica, promuovendo la collaborazione di imprese, istituti di ricerca e università del

Salento. Come pure potrebbe incentivare la formazione di personale qualificato, nel

settore, garantendo così la disponibilità di risorse umane specializzate.

Questa mancanza di sostegno, questa visione miope dello sviluppo industriale, rischia di

aggravare ulteriormente la salute economica della nostra città. Senza investimenti e

politiche mirate , questo settore potrebbe avviarsi verso un declino con pericolose

conseguenze occupazionali.

Movimento 5 Stelle Brindisi