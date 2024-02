M5S: diciamo no alla chiusura del Centro antiviolenza

Il Movimento 5 Stelle esprime la propria contrarietà per la possibile sospensione

del servizio del Centro di Anti Violenza da parte del Comune di Brindisi a partire dal

1° febbraio.

Come sempre accade quando c’è da essere in prima linea per delle cause nobili,

parteciperemo al corteo di protesta organizzato da CGIL, SPI e FP Brindisi il 6

febbraio alle 9.30 in piazza Cairoli. Da oltre 25 anni il CAV è impegnato nel nostro

territorio nella tutela di minori e donne vittime di violenza e la decisione di questa

amministrazione comunale di azzerare i contributi, nonostante finanziamenti

regionali già assegnati, ci lascia sgomenti soprattutto ripesando alle notevoli cifre

spese per lo stadio comunale, tra l’altro con risultati discutibili.

Il Movimento 5 Stelle, unitamente al PD, ad Attiva Brindisi e agli altri consiglieri di

opposizione, in sede di approvazione del Bilancio comunale, ha presentato una

proposta tendente ad evitare la cancellazione del cofinanziamento al CAV,

recuperando parte di questi soldi anche attraverso una rimodulazione del gettone

di presenza dei consiglieri comunali. Questa amministrazione comunale scegliendo

di tagliare i contributi al CAV, dimostra una scarsa sensibilità verso un fenomeno

sociale crescente, che vede come vittime di soprusi donne e bambini, del resto

risuonano ancora nell’aria le recenti dichiarazioni del consigliere Mevoli su una

vittima di femminicidio, per cui non potevamo che aspettarci un comportamento

come quello preannunciato. Pertanto invitiamo tutta la popolazione a far sentire la

propria solidarietà con chi è in difficoltà, ma anche a gridare la propria protesta

contro questa scelta.