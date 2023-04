M5S e PD di CAROVIGNO CONSOLIDANO L’ALLEANZA – ANCORA CANDIDATO SINDACO

Bennardi: “ritiro la mia candidatura a sindaco di Carovigno: la priorità va al

rafforzamento del Partito Democratico”. Salvatore Ancora sarà il candidato sindaco

dell’alleanza M5S – PD.

Due anni di commissariamento per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata

avrebbero prefigurato, in qualsiasi realtà cittadina nonché contesto politico, un’importante e

coraggiosa constatazione: Carovigno non può più rimandare una radicale e convinta fase

costituente della propria gestione della democrazia.

Nulla di tutto ciò è accaduto nella nostra città, in modo particolare nelle ultime settimane. La

politica carovignese ha dimostrato non solo di non aver imparato la lezione della storia, ma

ha continuato anzi, ad anteporre gli interessi di pochi all’interesse supremo della collettività e

della città, ritenendo spesso la democrazia un incidente di percorso.

In questo contesto difficile e travagliato, nonostante le importanti difficoltà riscontrate nella

costruzione di un percorso unitario con altre forze politiche, M5S e PD di Carovigno hanno

collaborato incessantemente affinché l’accordo programmatico del campo progressista di

centro sinistra siglato circa un mese fa si concretizzasse con un vero rilancio programmatico

dell’alleanza.

Gli ultimi accadimenti richiedono un’attenzione particolare nei confronti della comunità del

Partito Democratico di Carovigno. Motivo per cui il neo eletto segretario sarà impegnato sin

da subito al rinvigorimento del partito.

E’ fondamentale ribadire con forza che non c’è più spazio per chi non ha passione, non ha

idee, non ha progetti, non ha voglia di fare e soprattutto voglia di mettersi a disposizione

della comunità, intendendo la politica come il luogo in cui si soddisfano esclusivamente

ambizioni personali o molto peggio per chi decide, a seconda della personale convenienza, la

propria collocazione politica.

Questo è il tempo dell’identità politica chiara e riconoscibile, il tempo del pragmatismo nei

confronti delle problematiche che attanagliano i cittadini e i territori.

Luigi Bennardi: “Ho deciso di ritirare la candidatura a sindaco della mia città, consapevole di

avere in questo momento il compito di rafforzare la sezione di Carovigno del Partito

Democratico, avendo l’obbligo morale di tutelare la comunità del PD di Carovigno. Accetto

senza riserve e con grande onore la richiesta, rivoltami dall’alleanza, di coordinare la

campagna elettorale, in comune accordo con il candidato Sindaco, con i gruppi dirigenti e

con tutti gli iscritti di M5S e del PD locale. Rappresenteremo il centro sinistra di Carovigno

con un tavolo permanete di discussione aperto a tutti i cittadini e alle associazioni del

territorio.”

I gruppi di M5S e PD di Carovigno affidano con orgoglio e determinazione al Dott. Salvatore

Ancora, commercialista, già Consigliere Comunale di opposizione nella passata

consigliatura, il mandato di rappresentare la coalizione come candidato Sindaco, certi che la

sua esperienza professionale, umana e amministrativa costituiranno un punto di forza

imprescindibile.

Daniela Brancasi: “è nei momenti di difficoltà che deve venire fuori la forza del gruppo.

Abbiamo chiesto a Salvatore di proferire il massimo contributo alla coalizione impegnandosi

come candidato Sindaco, certi che saprà opporre un forte argine ai tre candidati attualmente

in campo. Non è accettabile che una comunità importante come Carovigno, dopo due anni di

commissariamento, torni ad essere preda di affarismi e smanie di potere. Deve arrivare il

momento della politica vera, in cui ogni elettore possa identificarsi prima in un ideale e

successivamente in una persona. Abbiamo visto a cosa hanno portato le accozzaglie di gruppi

e simil-civiche degli scorsi anni, torniamo a parlare di politica per favore e facciamolo in

fretta, non possiamo più permetterci errori e approssimazioni a spese dei cittadini. Esigenza

fondamentale è preservare l’alleanza progressista con il PD e cercare di estenderla a chiunque

abbia davvero voglia di impegnarsi per cambiare le cose: troppe sono le idee che ci

accomunano e prevalgono nettamente su qualsiasi divisione”.

Salvatore Ancora: “aderisco con senso di responsabilità alla richiesta del massimo impegno

in questa tornata elettorale. Abbiamo il dovere, come gruppo e come coalizione, di offrire

all’elettorato progressista di centrosinistra un luogo nel quale le idee e i temi che

costituiscono la base delle nostre forze politiche, trovino forma in azioni amministrative e

proposte concrete. In contrapposizione ai tre candidati della destra che ci fronteggiano,

porteremo avanti i temi che ci accomunano e che costituiscono punti fondamentali del nostro

programma elettorale. Questa alleanza deve essere assolutamente tutelata e consolidata e

deve costituire il nucleo di aggregazione per tutti i cittadini, le associazioni, le realtà

produttive che vedono la politica come servizio e non come luogo di esercizio e

accrescimento del potere personale”.

M5S-Attivisti Carovigno PD – Sezione di Carovigno