M5S – Formica ambiente rinuncia all’ampliamento. Successo ottenuto grazie a chi si è opposto

Ecco la nota del M5S:

L’opposizione dei dirigenti della provincia, dei sindaci di San Vito dei

Normanni e Carovigno, del Movimento 5 Stelle e delle altre

associazioni cittadine e della Cgil ha avuto successo.

La società responsabile del progetto ha comunicato la rinuncia alla

propria richiesta. Il Sindaco di Brindisi, che si era dichiarato

favorevole all’all’ampliamento sostenendo di non avere i poteri per

opporsi, così come pure fatto in relazione alla vicenda Edison con

la rinuncia a proseguire l’impugnazione dinanzi al TAR Lazio, ha

dimostrato ancora una volta di non voler tutelare la salute dei

cittadini , preferendo rimpinguare le casse comunali con le royalties

a scapito della salute delle persone e dell’ambiente.

La rinuncia alla richiesta di l’ampliamento della discarica arriva dopo

tante proteste da parte dei residenti locali e dei gruppi ambientalisti

e dei sindacato Cgil e del sindaco di San Vito che hanno espresso

preoccupazioni riguardo agli effetti negativi sull’ambiente, sulla

salute pubblica e sulla qualità della vita della comunità.

Questo risultato, per noi del Movimento 5 Stelle, rappresenta una

vittoria significativa perché proteggere l’ambiente e promuovere

pratiche più sostenibili, sono nel DNA del nostro movimento. Solo

attraverso la tutela della salute dei cittadini, del rispetto

dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori, si può costruirsi un

serio e stabile sviluppo economico del nostro territorio.

Tuttavia, questa vittoria non dovrebbe essere considerata come la

fine della lotta per la protezione dell’ambiente.

Questa vittoria ci ricorda anche l’importanza di promuovere

alternative sostenibili e pratiche di gestione dei rifiuti che riducano

al minimo l’impatto sull’ambiente. Dobbiamo continuare a sostenere

e adottare soluzioni innovative che ci consentano di proteggere e

preservare il nostro prezioso pianeta per le generazioni a venire.