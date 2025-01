M5S: “Il personale dell’ospedale Perrino e delle altre strutture sanitarie della provincia di Brindisi non si tocca!”

Il Movimento 5 stelle Brindisi esprime l’assoluta contrarietà in relazione all’ipotesi che per il

personale medico e paramedico necessario per l’apertura dell’Ospedale di Monopoli sud si

attinga al personale dell’Ospedale Perrino di Brindisi o di Francavilla o di Ostuni caratterizzate gia

da una signicativa carenza di posti letto e di servizi ai cittadini proprio per la mancanza di

personale sanitario e para sanitario. Al momento mancano oltre 130 posti letto nella provincia di

Brindisi, con gravi ripercussioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria oerta ai cittadini. In questo

contesto, l’imminente apertura del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano rappresenta una importante

opportunità per potenziare l’oerta sanitaria nel territorio. Tuttavia, è fondamentale che

l’attivazione di questa nuova struttura non avvenga a discapito degli ospedali esistenti, in

particolare dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Trasferire personale sanitario dalle strutture già

operative nella provincia di Brindisi al nuovo ospedale rischierebbe di aggravare ulteriormente le

criticità esistenti, compromettendo la gia insuciente qualità dei servizi erogati.Riteniamo che il

potenziamento del sistema sanitario regionale debba basarsi su un incremento complessivo delle

risorse umane e strutturali, senza impoverire le realtà esistenti che anzi vanno certamente

potenziate. E’ necessario procedere con nuove assunzioni di personale medico, infermieristico e

operatori socio-sanitari, attingendo a concorsi e graduatorie esistenti, per garantire un’adeguata

copertura di tutte le strutture sanitarie del territorio.cosi come è necessario che si avvino le

procedure per la realizzazione del nuovo Ospedale di Brindisi che da anni la comunità provinciale

di Brindisi attende. Così come è stato opportuno l’avvio dei lavori presso l’ex Ospedale di

Summa come centro di prima assistenza sanitaria.

Il Movimento 5 Stelle si impegna a vigilare anché l’apertura del nuovo Ospedale MonopoliFasano avvenga nel rispetto delle esigenze di tutte le comunità coinvolte, senza compromettere

la funzionalità degli ospedali e delle strutture sanitarie esistenti nella provincia di Brindisi. È

imperativo che l’ampliamento dell’oerta sanitaria regionale non si traduca in un depauperamento

delle risorse già presenti, ma rappresenti un reale valore aggiunto per tutti i cittadini pugliesi.

Roberto Fusco capogruppo M5S

Ruggiero Valzano referente cittadino M5S.