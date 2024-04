M5S – Iniziativa sul governo dell’economia

Governo dell’Economia per Combattere la Povertà

Mercoledì 24 Aprile alle ore 17, presso la sala “Gino Strada” di

Palazzo Nervegna, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di

Brindisi realizzerà un evento speciale incentrato sul tema cruciale del

governo dell’economia per combattere la povertà.

Il professore Pasquale Tridico, già presidente INPS e attuale

professore di Economia del lavoro e Politica economica all’Università

di Roma3, il professore Nicola Grasso docente di diritto costituzionale

presso Unisalento sono esperti rinomati nel campo dell’economia e

della politica sociale, e condivideranno unitamente a Valentina

Palmisano, attuale presidente del consiglio comunale di Ostuni e al

capogruppo del M5S del consiglio Comunale di Brindisi, Roberto

Fusco, le loro prospettive illuminanti e le soluzioni pratiche per

affrontare questa sfida globale.

Questo evento fornirà un’opportunità unica per approfondire le

strategie efficaci per affrontare la povertà attraverso politiche

economiche innovative e inclusione sociale. I partecipanti avranno

l’opportunità di porre domande e contribuire alla discussione su come

possiamo creare un futuro più equo e prospero per tutti.