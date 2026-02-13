M5S – Ivan Rampino nuovo responsabile cittadino

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi annuncia la nomina di Ivan Rampino come nuovo Responsabile del Gruppo Territoriale cittadino.

Rampino subentra a Ruggiero Valzano, che conclude il suo incarico dopo due mandati, durante i quali ha guidato il gruppo contribuendo a rafforzare la presenza del Movimento sul territorio e a consolidarne l’azione politica e organizzativa.

La nomina di Ivan Rampino rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento: continuità nei principi e nell’impegno per il territorio, rinnovamento nell’energia e nella visione con cui affrontare le nuove sfide politiche e sociali della città.

Il nuovo Responsabile avrà il compito di guidare il Gruppo Territoriale in una fase importante per Brindisi, caratterizzata da grandi trasformazioni economiche e sociali, rafforzando il dialogo con i cittadini, le associazioni e le realtà civiche, e contribuendo alla costruzione di proposte concrete per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi continuerà a lavorare con determinazione per promuovere partecipazione, trasparenza e giustizia sociale, nel solco dei valori che ne hanno sempre caratterizzato l’azione.