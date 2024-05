M5S: Lavorare per vivere o morire per lavorare?

All’indomani dell’ennesima tragedia accaduta sul lavoro, a Palermo, a

pochi giorni da quanto accaduto a Brindisi, non possiamo non far

sentire la nostra voce.

È ipocrita dire che ci uniamo al dolore, che partecipiamo commossi,

che mai più dovrà accadere, che non è possibile e si deve fare di

più….cosa si deve fare di più?

Ci sono ancora tanti, troppi morti sul lavoro, poi, tragedia su tragedia ,

quanto accaduto a Brindisi, ci ricorda di in una zona industriale con

tante ditte in crisi, in dismissione o in fase di chiusura.

La sicurezza è la coscienza della sicurezza.

Chi può dire che si fa di tutto perché non accada, chi?

Tanti gli aspetti che andrebbero curati, a cominciare dall’attenzione.

Ad esempio: chi ha disposto e chi fa osservare che il telefonino non si

porta sul luogo operativo; chi ha certificato gli aggiornamenti e le

simulazioni di sicurezza; chi certifica le competenze dell’operatore;

chi certifica la veridicita’ delle certificazioni?

Non possiamo più dire è colpa di questo o di quell’altro. Le colpe e le

responsabilità si perseguono senza lassismo se vogliamo veramente

dire BASTA!

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Brindisi.