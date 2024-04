M5S – Maggioranza assente in Commissione Ambiente. Un segnale preoccupante…

La maggioranza assente alla riunione della commissione

ambiente: un segnale preoccupante.

Nel cuore delle sfide ambientali che affronta la nostra comunità, la

riunione della commissione ambiente del 9 Aprile, doveva essere

un momento cruciale per affrontare le problematiche riguardanti

anche le discariche e il servizio di raccolta rifiuti. Tuttavia, la

maggioranza , nonostante le rassicurazioni del sindaco, ha brillato

per la propria assenza.

Questa mancanza di partecipazione da parte dei rappresentanti

eletti solleva domande serie sulla priorità che viene data alla

gestione ambientale nel nostro contesto locale. Con un numero

crescente di preoccupazioni riguardanti le discariche e le

inefficienze nel servizio di raccolta rifiuti, era fondamentale un

impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti.

Il sindaco che aveva garantito la sua presenza, suscitando

aspettative e speranze, ancora una volta ha ritenuto di non

presenziare.

Questa assenza è particolarmente inaccettabile considerando

l’urgenza delle sfide ambientali che stiamo affrontando. Le

discariche Formica-Ambiente e Autigno , le lacune nel servizio di

raccolta dei rifiuti richiedono azioni immediate e una collaborazione

sincera da parte di tutti gli interessati.

Questa delusione non deve passare inosservata. È fondamentale

che questa maggioranza comprenda l’importanza di partecipare

attivamente a questi dibattiti cruciali e di prendere sul serio le

questioni ambientali che hanno un impatto diretto sul benessere

della nostra città .

Purtroppo questa mancanza di presenza non è un incidente

isolato, ma è la conferma di un disinteresse e nonostante tutto noi

vogliamo ancora sperare in un cambio di visione da parte di chi sta

anteponendo bieche questioni personali e di partito all’interesse

della collettività.

Gruppo Territoriale M5S Brindisi