M5s propone legge per garantire il trasporto dei pazienti oncologici non deambulanti per recarsi nelle strutture dove effettuano i trattamenti

Il gruppo consiliare del M5s ha depositato una proposta di legge a prima firma della consigliera Rosa Barone per garantire interventi a sostegno dei pazienti oncologici non deambulanti residenti in Puglia che necessitano di trasporto sociale per recarsi nelle strutture dove effettuano i trattamenti chemioterapici e radioterapici.



Il testo dispone che il servizio di trasporto possa essere garantito o direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite mezzi propri o avvalendosi degli enti del terzo settore, oppure tramite l’erogazione di un contributo per le spese sostenute dai pazienti o dai loro familiari, previa autorizzazione e presentazione della documentazione giustificativa. Viene inoltre previsto un accertamento medico della condizione di non deambulabilità, quale requisito essenziale per l’accesso al beneficio. Entro i 90 giorni dall’approvazione della norma, è prevista l’adozione del regolamento attuativo da parte della giunta con cui verranno disciplinate le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse da parte delle Asl.



“La proposta – spiega la consigliera Barone – nasce dall’esigenza di tutelare i pazienti oncologici della Regione Puglia che, a causa della gravità della loro condizione clinica, non possano muoversi autonomamente e debbano spostarsi per sottoporsi a cicli di chemioterapia o radioterapia. Questi pazienti, spesso in condizioni di estrema fragilità fisica e psicologica, sono sottoposti a trattamenti che richiedono frequenti spostamenti verso i centri ospedalieri, con un impatto significativo non solo sul piano sanitario, ma anche su quello economico e sociale. In molti casi, le famiglie si trovano costrette a sostenere spese ingenti per il trasporto assistito, che non sempre sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Con questa legge, la Regione Puglia garantisce a queste persone il diritto effettivo alla cura. Un ulteriore passaggio per essere vicini ai pugliesi in condizioni di maggiore vulnerabilità”./