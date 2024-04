M5S – Quartieri sporchi e mancati interventi di derattizzazione deblattizzazione

Lo scorso 4 Aprile, il nostro capogruppo avvocato Roberto Fusco,

durante la seduta della commissione ambiente, ha affrontato il tema

della derattizzazione e deblattizzazione, che aveva chiesto di porre

all’ordine del giorno della commissione.Le rassicurazioni fornite dai

dirigenti presenti non hanno dissipato i dubbi che avevamo ,

portando così il consigliere Fusco a chiedere una conferma scritta

del piano d’azione, inclusa la data di inizio prevista. È emerso un

quadro preoccupante riguardante i disservizi in generale, con la

richiesta da parte del consigliere Fusco di relazioni periodiche da

parte degli uffici competenti, data la condizione di sporcizia della

città e la necessità di interventi strutturali. Si è constatato ancora

una volta l’ennesimo problema del comune di Brindisi, ossia il

deficit di dirigenti, di personale, anche della polizia locale, che

determina una totale insufficienza di azioni in tutti i settori,

mancando gli adeguati controlli ed anche le iniziative per

intercettare i finanziamenti ed i programmi di sviluppo della città. La

nomina del nuovo dirigente dell’ufficio ambiente è ancora in

sospeso, aggravando la situazione. Il consigliere Fusco ha

avanzato anche la proposta di pianificare giornate specifiche per la

pulizia dei quartieri, dalla dirigente e dalla responsabile del Dec

ritenuta anche questa non attuabile per la mancanza di personale

anche della polizia locale che consenta l’attuazione di una tale

proposta. Il consigliere Fusco ha altresì richiesto di accertare se il

personale utilizzato da Teorema fosse sufficiente per l’esecuzione

del servizio, chiedendo l’aumento di tale personale. La risposta è

stata che il personale non sarebbe sufficiente anche per l’alta

percentuale di assenteismo che si verificherebbe tra il personale

della società. Il consigliere 5 Stelle ha quindi chiesto che anche

tale questione venisse affrontata con urgenza dai responsabili

dell’amministrazione comunale non essendo tollerabile il degrado in

cui versano tutte le strade ed i quartieri della città, ed ha posto

anche il tema della bassissima percentuale di raccolta differenziata

raggiunta in citta, con conseguente alto costo della TARI, di

incrementare le isole ecologiche.

anche su tali temi le risposte sono state poco adeguate. Terminati i

lavori della commissione, dato il rilevante grado di insoddisfazione

rispetto alle risposte ricevute , anche per un rimbalzo di

responsabilità da un ufficio all’altro, il presidente della Commissione

Roberto Quarta ha ritenuto di coinvolgere il Sindaco perché dia

risposta a tutte le questioni poste. La presenza del Sindaco è

prevista per la prossima riunione di martedì prossimo. Si spera che

in tale occasione il massimo rappresentante del Comune possa

dare una risposta alle tantissime lamentele dei cittadini. Il

Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare e ad incalzare perché

vengano poste in essere tutte le azioni necessarie.

M5S Gruppo Territoriale.