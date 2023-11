M5S: SUPERATO IL LIMITE DELLA CIVILTA’…

“È difficile il momento e non è facile rimanere impassibili, solo chi possiede una corazza valoriale

di spessore può però affrontare svariate situazioni e avere voce per contribuire a risolvere

problemi sociali.

Gli eventi drammatici di questi tempi, le dichiarazioni scivolose che riportano indietro nel tempo di

numerosi decenni, le politiche ghettizzanti che tendono ad allargare demograficamente minoranze

in povertà non possono farlo, mancando il bagaglio di concetti valoriali necessari.

Pertanto è nostro dovere e sentimento quello di dissociarci da tutte le forme di irrispettosa

considerazione e condanniamo tutto quello che intravede schiavitù in categorie di lavoratori, chi

usa il potere per colpire i più deboli e chi utilizza definizioni comportamentali di genere superando

il limite della civiltà.

È a coloro i quali sbandierano con sicurezza tali distintivi che indirizziamo l’invito a non

manifestarsi considerandosi elitari, a stare lontani da incarichi pubblici con inadeguati requisiti

palesemente manifestati, invitando altresì a coltivare tutte le forme di rispetto per la persona in

quanto tale, per poter essere all’altezza della società che ha permesso anche ad essi di acquisire

dei diritti, persino quello di poter esprimere il proprio pensiero divergente che giammai dovrà

essere offensivo o caratterizzato da un becero qualunquismo.”

Movimento 5Stelle Gruppo territoriale di Brindisi