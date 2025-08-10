“Ma che te ridi?” – Valentina Persia alla Masseria Aranceto

Nel corso della sua carriera Valentina Persia ha imparato che ridere è una cosa seria e lo dimostra ogni volta che va in scena. Lunedì 11 agosto, alle 21.30, la Masseria Aranceto di Rosa Marina di Ostuni ospita “Ma che te ridi?”, lo spettacolo che racconta, con la naturalezza di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco, cinquant’anni di vita e trent’anni di esperienza artistica. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Più che un monologo comico, “Ma che te ridi?” è un viaggio personale e professionale che alterna imitazioni irresistibili, barzellette di quelle che fanno ridere senza tempo, canzoni, momenti di pura leggerezza e altri di sorprendente intimità. La Persia che il pubblico vedrà sul palco, oltre alla cabarettista conosciuta in tv, è anche la donna che ha attraversato cambiamenti, ostacoli e soddisfazioni con la capacità rara di tenere il sorriso al centro di tutto. Lei stessa lo ricorda: “Un sorriso triste è sempre meglio della tristezza di non saper più sorridere”.

Attrice, comica, ballerina, Valentina Persia ha portato la sua simpatia fuori dal comune e la sua presenza scenica inimitabile in programmi e nei teatri di tutta Italia. Il grande pubblico la scopre nel 1994, quando appare come concorrente a “La sai l’ultima?”. Da lì diventa volto stabile del programma portando in scena una comicità istintiva, diretta, mai costruita. Passa poi a varietà come “Ci vediamo su Rai Uno” con Paolo Limiti e “E io pago” con il Bagaglino, alternando la tv al cinema – recitando al fianco di Christian De Sica sotto la direzione di Carlo Vanzina – e alla fiction, tra cui “Caterina e le sue figlie” con Virna Lisi e “L’onore e il rispetto” con Gabriel Garko.

Il teatro è sempre stato una sua casa parallela: dalle commedie brillanti come “Single per scelta” agli spettacoli comici come “Se quaranta mi dà tanto”, il palcoscenico le ha permesso di affinare quel rapporto diretto con il pubblico che oggi è la cifra del suo lavoro. Nel 2021, unica donna in finale, conquista il secondo posto all’”Isola dei Famosi” confermando una resistenza non solo fisica ma anche caratteriale. Le sue imitazioni – da Gabriella Ferri ad Anastacia, da Amy Winehouse a Clementino e Pippo Franco – sono diventate virali grazie a “Tale e quale show” di Carlo Conti, dove si è imposta come una delle rivelazioni più amate. Più di recente, è stata protagonista di “Only Fun”, lo show comico del canale Nove con Elettra Lamborghini e i Panpers, portando in tv la stessa energia che trasmette dal vivo.

Con “Ma che te ridi?”, Valentina Persia attraversa ricordi e aneddoti senza prendersi mai troppo sul serio ma con la consapevolezza che la comicità è un modo per condividere esperienze e avvicinare le persone. Non ci sono filtri né distanze: in platea si ride, si canta, ci si riconosce in storie che appartengono un po’ a tutti. Sarà una serata che unisce la comicità alla vita vissuta in un equilibrio che solo un’artista come Valentina Persia sa mantenere. Un appuntamento in cui si ride di gusto ma si porta a casa qualcosa in più.

🎭 Artista: Valentina Persia

🎟 Titolo spettacolo: “Ma che te ridi?”

📅 Data: lunedì 11 agosto 2025

⏰ Orario: 21.30

📍 Luogo: Masseria Aranceto, Rosa Marina di Ostuni

💻 Biglietti: disponibili online su TicketOne e nei punti vendita accreditati