Ma in che condizioni si lavora sulle strade provinciali?

Taglio-erba ai bordi delle strade provinciali. la competenza è della società Santa Teresa, ma basta dare un’occhiata a ciò che avviene quotidianamente per rendersi conto che certamente non si tratta di dipendenti della società partecipata della Provincia. Gli operai al lavoro, infatti, sono privi di protezioni, così come non indossano scarpe antinfortunistica. E la zona in cui stanno operando è segnalata solo da un furgone accostato alla carreggiata.

La nostra segnalazione è finalizzata ad evitare che i lavori – soprattutto se si tratta di un subappalto – vengano eseguiti a discapitod ella sicurezza degli addetti.