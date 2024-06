Macchia: «Al centro del G7 ci sia il rispetto del lavoro, quello degli operatori della sicurezza in particolare»

La CGIL di Brindisi esprime con fermezza la propria indignazione per le inaccettabili condizioni in cui le forze dell’ordine sono costrette a operare durante il vertice del G7.

È assolutamente vergognoso che mentre i potenti del mondo si rinchiuderanno in un lussuoso bunker, immersi nel comfort e nel lusso, gli uomini e le donne che garantiscono la loro sicurezza siano costretti a vivere e lavorare in condizioni indecorose e disumane.

Il quadro è allarmante e sconfortante. La nave da crociera “Goddess of the Night”, designata come alloggio per le forze dell’ordine, presenta gravissime carenze logistiche e strutturali. Perdite d’acqua, impianti di condizionamento guasti, servizi igienici intasati e inagibili, stanze sporche e maleodoranti sono solo alcune delle criticità denunciate. Questo scenario è aggravato dall’assenza di servizi di base come cassette di sicurezza per le armi personali, vassoi per il vitto e un’organizzazione del check-in che ha lasciato molti operatori ore in attesa sotto il sole cocente.

È inconcepibile che coloro che sono chiamati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti al G7 debbano sopportare tali disagi e umiliazioni. Queste condizioni non solo compromettono il benessere psicofisico degli operatori, ma mettono anche a rischio la loro capacità di svolgere con efficacia e professionalità il loro delicatissimo compito.

La CGIL di Brindisi sottolinea con forza che l’organizzazione di un evento di tale portata deve necessariamente includere la garanzia di condizioni dignitose per tutti i lavoratori del comparto della sicurezza. È inaccettabile che mentre i leader mondiali discutono di pace e sicurezza globale, coloro che materialmente garantiscono queste condizioni siano trattati con tale disprezzo e trascuratezza.

Ribadiamo che oltre ai temi della pace, in questo vertice del G7 deve trovare centralità anche il tema del lavoro e del rispetto del lavoro delle persone. Questo è particolarmente vero per coloro che, come gli operatori della sicurezza, svolgono un ruolo di primaria importanza e affrontano carichi notevoli. Questi lavoratori meritano il giusto riposo e il diritto a soggiornare in locali e strutture idonee, per poter svolgere al meglio il loro lavoro.

La CGIL di Brindisi chiede con urgenza che vengano presi immediati provvedimenti per migliorare le condizioni di alloggio e di lavoro degli operatori della sicurezza. È necessario garantire loro un ambiente dignitoso e adeguato, dove possano riposare e recuperare le energie dopo lunghe ore di servizio. La nostra organizzazione continuerà a monitorare la situazione e a sostenere i diritti dei lavoratori con ogni mezzo necessario.

Invitiamo le istituzioni preposte a una riflessione seria e a un intervento tempestivo per risolvere queste gravi problematiche. Il rispetto per il lavoro e per le persone deve essere un valore imprescindibile in ogni contesto, e ancor più in occasioni come il G7, dove l’attenzione internazionale è massima.

Antonio Macchia

Segretario Generale

Cgil Brindisi