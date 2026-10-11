Macchia (Alpaa Puglia) – Lettera aperta per il riconoscimento del Salento quale “area svantaggiata”

Lettera aperta alle Istituzioni, alla politica, alle associazioni e agli stakeholder del territorio

“per il riconoscimento del Salento quale “area svantaggiata” o “area di crisi agricola”

In queste settimane si è sviluppata nel Salento una mobilitazione istituzionale senza precedenti attorno alla nostra piattaforma per il riconoscimento del territorio quale “area svantaggiata” o “area di crisi agricola”.

Ad oggi tantissimi sono i Comuni interessati che hanno approvato deliberazioni formali di sostegno, costruendo una convergenza ampia, trasversale e condivisa che coinvolge amministrazioni comunali, Enti Locali e persino Comuni attualmente commissariati. Le ulteriori adesioni di Ostuni, San Michele Salentino e Fasano, ed altre hanno già annunciato che aderiranno nei prossimi, è un dato che non può essere ignorato e che rappresenta una delle più significative e inedite manifestazioni di unità territoriale registrate negli ultimi anni nel Salento.

Questa adesione così ampia non nasce da una rivendicazione astratta, ma dalla consapevolezza di una realtà sempre più difficile da sostenere. Oltre venti milioni di ulivi sono stati distrutti, migliaia di piccole aziende agricole vivono condizioni di forte difficoltà, interi comparti produttivi hanno perso competitività, la crisi idrica continua ad aggravarsi e nelle campagne crescono impoverimento, abbandono e disagio sociale.

A tutto questo si aggiunge il caro carburanti, l’aumento dei costi energetici, l’inflazione che continua a comprimere i margini di redditività delle aziende agricole e soprattutto dei piccoli produttori, l’aumento generalizzato dei costi di produzione e una competizione sempre più difficile con produzioni provenienti da Paesi extraeuropei che operano spesso in contesti normativi, ambientali e sociali profondamente diversi da quelli richiesti alle imprese agricole italiane.

La crisi agricola del Salento ha riflessi devastanti sul lavoro, l’economia, il paesaggio, la qualità della vita delle comunità locali e il futuro stesso dell’intero territorio. È una crisi strutturale che richiede il coraggio di assumere decisioni straordinarie e di costruire una risposta collettiva all’altezza delle sfide che abbiamo davanti.

Non è un caso che, accanto a questa crescente mobilitazione istituzionale, aumentino le preoccupazioni e le iniziative di protesta promosse dagli agricoltori ai quali va il nostro fattivo sostegno e condivisione per la vertenza che si è determinata. Dunque, sempre più aziende, principalmente quelle gestite dai piccoli produttori, non riescono a sostenere l’aumento dei costi, la riduzione della produttività e il progressivo impoverimento dei territori. Dietro questi numeri ci sono famiglie, lavoratori, contadini e piccoli produttori che chiedono semplicemente di poter continuare a vivere e lavorare nelle proprie terre.

Per queste ragioni rivolgiamo un appello a tutte le Istituzioni, alla Regione Puglia, al Governo Nazionale, ai Parlamentari Europei e Nazionali, ai Consiglieri Regionali, ai Sindaci, agli Amministratori Locali, alla Politica in tutte le sue espressioni, alle Associazioni, al mondo della Ricerca, dell’Università, della Cooperazione, delle Professioni, dell’Impresa e a tutti gli stakeholder del territorio affinchè sostengano la nostra piattaforma e contribuiscano a rafforzare una richiesta che sta ormai assumendo il carattere di una vera e propria istanza collettiva del Salento.

Oggi non servono divisioni né contrapposizioni. Serve la capacità di fare sistema, costruire alleanze, condividere responsabilità e mettere al centro il futuro delle comunità rurali e dell’agricoltura salentina. La straordinaria adesione dei Comuni dimostra che il territorio ha già intrapreso questa strada.

Adesso è il momento che tutte le Istituzioni e tutte le rappresentanze territoriali facciano la propria parte, trasformando questa ampia convergenza in una concreta iniziativa politica e amministrativa capace di ottenere il riconoscimento del Salento quale “Area Svantaggiata” o “Area di Crisi Agricola” e gli strumenti straordinari necessari per affrontare una crisi che non può essere considerata ordinaria.

Non è in gioco soltanto l’agricoltura. Sono in gioco il futuro della filiera agroalimentare, dell’economia dei territori, della permanenza dei nostri contadini nelle campagne, della tutela dell’ambiente, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della qualità del cibo che produciamo e consumiamo, della nostra cultura rurale, della nostra identità e del paesaggio che rende unico il Salento. Quando una campagna viene abbandonata non si perde soltanto produzione agricola, ma si aggravano povertà, spopolamento e disagio sociale che investono i nostri territori: si perde presidio del territorio, manutenzione ambientale, sicurezza, coesione sociale e una parte della nostra storia collettiva.

Il Presidente ALPAA Puglia

Antonio Macchia