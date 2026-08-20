Madame in concerto il 23 agosto all’Arena Bianca di Ostuni

Il ritorno dal vivo arriva dopo tre anni e porta con sé un disco nuovo, parole nuove e una Madame diversa. Domenica 23 agosto, alle ore 21.30, Madame sarà in concerto all’Arena Bianca – Foro Boario di Ostuni per una delle tappe del Tour Estate 2026. L’organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il centro del nuovo spettacolo è “Disincanto”, terzo album in studio pubblicato lo scorso 17 aprile, a tre anni da “L’amore”. Il disco, anticipato dai singoli “Disincanto”, “OK” e “Rosso come il fango”, è il risultato di un percorso di crescita artistica e personale e ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Il nuovo capitolo ha rimesso in scena Madame con una scrittura che continua a cercare punti di attrito: desiderio e paura, esposizione e difesa, bisogno di essere compresi e necessità di sottrarsi allo sguardo degli altri. “Disincanto” porta queste tensioni dentro un suono più mobile, dove elettronica, pop, rap e canzone d’autore cambiano continuamente funzione. È proprio questo materiale a dare forma al tour estivo, partito a luglio e costruito per i principali festival e spazi all’aperto italiani.

Sul palco il repertorio recente incontra i brani che hanno segnato il percorso dell’artista fin dagli esordi. Madame ha imposto molto presto una voce fuori asse rispetto alle formule più prevedibili del pop italiano: un fraseggio che può farsi quasi parlato e, subito dopo, aprirsi alla melodia; testi in cui il corpo, l’identità, l’amore e la vulnerabilità vengono trattati come esperienze da mettere direttamente dentro la lingua. È questa oscillazione a definire anche la dimensione live: momenti più scoperti e altri nei quali il ritmo prende il sopravvento, con arrangiamenti pensati per dare alle canzoni una fisionomia diversa rispetto alle versioni in studio.

Anche la scena segue questa logica di trasformazione. Lo show è costruito come un percorso teatrale ed emotivo nel quale musica, immagini e performance procedono insieme. Al centro del palco grandi tendoni bianchi diventano, nel corso del concerto, superfici per le proiezioni e parte della stessa costruzione visiva, mentre i musicisti occupano i lati della scena. Alla console c’è Bias, che firma anche la direzione artistica dello spettacolo e sviluppa dal vivo una produzione in costante rapporto con luci e immagini; Luca Narducci alterna invece chitarre e tastiere, ampliando colori e dinamiche del suono.

Nel frattempo il percorso di “Disincanto” ha continuato ad allargarsi. Il 18 giugno è arrivato il nuovo singolo “M’ama non m’ama”, ulteriore tassello della stagione 2026, mentre da novembre Madame porterà il progetto nei club con il Disincanto Tour. La tournée estiva ha assunto la forma di un viaggio lungo l’Italia, dalle arene ai castelli, dagli anfiteatri ai festival, riportando le nuove canzoni a contatto diretto con il pubblico. L’Arena Bianca ospita uno spettacolo che attraversa i diversi momenti della carriera di Madame ma soprattutto fotografa il punto nel quale si trova oggi la sua scrittura. Un repertorio ricomposto attorno a una fase nuova: quella di un’artista che a ventiquattro anni ha già attraversato rap, pop e canzone d’autore e che continua a usare le parole come terreno fertile della propria ricerca.

È lì che Madame lascia emergere la sua identità artistica: nella capacità di cambiare registro, di passare dalla frase tagliente alla confessione, dalla misura raccolta alla spinta ritmica. Domenica 23 agosto, all’Arena Bianca di Ostuni, quelle diverse direzioni torneranno a incontrarsi davanti al pubblico, dentro il nuovo paesaggio sonoro di “Disincanto”.