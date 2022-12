MADRE CARLA BORGHERI VERSO GLI ONORI DELL’ALTARE

Sono in festa e col cuore in tumulto le suore Missionarie dell’Incarnazione residenti e generosamente operanti nel Santuario di Santa Maria degli Angeli in Brindisi.

Infatti, per Madre Carla Borgheri, fondatrice dell’Ordine, già serva di Dio, il prossimo 11 dicembre sarà avviato il processo di beatificazione e canonizzazione. Il percorso verso gli altari di Madre Carla è cominciato prestissimo. Rimase orfana prematuramente, poiché il suo papà morì prima che la piccola Carla, al secolo Annunziata Nada, venisse al mondo.

Nacque il 17 febbraio 1922 a Novi Liguri, ma fu battezzata a Pavia, per cui sono trascorsi giusto cento anni, un secolo, da quando vide la luce di questo mondo. Nella sua infanzia e adolescenza, fu amorevolmente accudita dalla madre e dagli affettuosi parenti che si presero cura di lei, secondo le loro possibilità.

Senza mai emettere un solo lamento, Annunziata Nada ebbe una infanzia caratterizzata da gravi malattie e proprio in questi periodi di sofferenze si affidava completamente al Signore, attraverso una continua e diuturna preghiera.

Lesse molto gli scritti di Santa Teresa d’Avila, di questa Santa diventò fervente devota, senza, tuttavia, mai trascurare l’adorazione verso il SS. Sacramento.

Dopo anni di introspezione, osservando analizzando la propria interiorità ricca di fede, prese la irrevocabile decisione di consacrare tutta la sua vita a Gesù Cristo e alla chiesa itinerante per il mondo intero.

Al compimento dei quarant’anni la troviamo, quale suor Carla, a Frascati e qui cominciò la sua opera di missionaria, di benefattrice e di evangelizzatrice indirizzata a quanti erano tiepidi verso l’amor di Dio e soprattutto a verso coloro che questo misericordioso amore non l’avevano mai incontrato.

Nella festività Giuseppina del 19 marzo 1988, Papa Giovanni Paolo II riconobbe la Congregazione fondata da madre Carla i cui missionari e missionarie avevano intanto raggiunto i paesi più disparati del mondo, con l’intento di apportare sollievo morale e spirituale a quanti ne avevano necessità e bisogno. Mai risparmiando le sue energie, ritornò alla casa del Padre il 20 settembre 2006, contando 84 anni di età, ben spesi.

Il lavoro continuo e proficuo di questi missionari continua efficacemente ancora oggi, in ogni latitudine, e la loro opera è incisiva anche in Italia e nella nostra città di Brindisi.

Le suore presenti nella “Chiesa degli Angeli” a Brindisi sono mobilitate nella preghiera verso la loro Fondatrice, per l’apertura della fase diocesana del già annunciato processo di beatificazione e canonizzazione di Madre Carla che sarà presieduto da S. E. Monsignor Raffaello Martinelli, Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Frascati. Antonio M. Caputo