Mafia, Caroli: “Ferma condanna per le minacce al procuratore Rossi, a nome della commissione piena solidarietà”

Nota di Luigi Caroli, presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia

“Esprimo la più ferma condanna per le gravissime minacce, anche con inaccettabili intimidazioni di morte veicolate via social, indirizzate al procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, al quale rivolgo la totale e incondizionata solidarietà mia personale e dell’intera Commissione.

Il procuratore Rossi rappresenta un presidio fondamentale di giustizia e rigore democratico per l’intera nostra comunità. Il suo impegno quotidiano, nel contrasto alla criminalità organizzata così come a ogni forma di illegalità diffusa, costituisce un argine insostituibile a tutela dei cittadini onesti e dello Stato di diritto. I vili tentativi di intimidazione, ancorché consumati attraverso l’odioso schermo delle piattaforme digitali, non scalfiranno la determinazione della magistratura barese né mineranno la serenità del lavoro inquirente.

Di fronte a simili attacchi, le istituzioni hanno il dovere di fare quadrato, con compattezza e senza esitazioni. A Roberto Rossi e a tutti i magistrati del suo ufficio rinnoviamo la nostra piena vicinanza e il massimo sostegno operativo e morale: non saranno mai lasciati soli nella loro battaglia quotidiana per la legalità”./