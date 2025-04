Mafia, D’Attis: “Tifosi Riina su social offesa a italiani per bene e vittime mafia”

“Salvuccio Riina pubblica il ritratto di suo padre Totò. Lo fa sui social, in cerca di visibilità, di consensi e probabilmente di acquirenti. Quello che fa orrore non è solo l’assurdità di questo gesto ma chi, nei commenti, esalta Totò Riina. Ha fatto bene a intervenire la Presidente Chiara Colosimo e l’ho fatto anche io dopo di lei. Perché ‘i tifosi’ di Riina sono una offesa agli italiani per bene, alle vittime di mafia e alle loro famiglie ed è per questo che stigmatizzare e segnalare questi comportamenti è ribadire ora e per sempre che la mafia fa schifo”.

Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Antimafia.