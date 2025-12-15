Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Mafia – D’Attis(Fi): “Colpo alla Scu, grazie agli uomini e alle donne che lottano per lo Stato”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

“Una maxi operazione che ha sferrato un colpo durissimo alla mafia nella nostra Regione: le forze dell’ordine hanno assicurato alla giustizia i vertici della frangia mesagnese “Pasimeni-Vitale-Vicientino” della Sacra Corona Unita. Tredici persone arrestate e sequestri, indagini scrupolosissime che hanno consentito anche di fotografare la “catena di comando” con il capo dell’associazione che impartiva ordini dal carcere. Ringrazio i carabinieri del comando provinciale di Brindisi e tutti coloro che hanno collaborato in fase operativa. Quando esultiamo per queste operazioni contro la criminalità non dobbiamo mai dimenticare che siano il frutto di impegno, rischi e sacrifici di uomini e donne dello Stato, che con straordinario coraggio lottano in prima linea ogni giorno. A loro va il mio sincero ringraziamento”.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning