Maggio dei Libri Brindisi 2024: Sfogliate le “Pagine Erranti” del Maggio dei Libri

All’interno della grande manifestazione nazionale del Maggio dei Libri, l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti presso la Casa di Quartiere dell’Ex Convento delle Scuole Pie, prosegue nel promuovere appuntamenti letterari, contribuendo a tessere il ricco tessuto culturale della città. Questo impegno, iniziato nel 2019, si rinnova con nuove energie ogni anno.

La Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti si conferma fedele al suo impegno e si inserisce nuovamente nella qualificata programmazione del “Maggio dei Libri”. Questo evento, coordinato dal “Centro per il Libro e la Lettura” in collaborazione con il Ministero della Cultura, è un’occasione straordinaria in cui varie realtà locali, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge si uniscono in una festa della cultura e della letteratura che abbraccia i mesi di aprile e maggio.

Gli incontri dedicati alla lettura saranno arricchiti dall’intreccio con l’arte, la musica ed i sapori. L’obiettivo è immergere il pubblico nelle “Pagine Erranti”, offrendo un’esperienza multisensoriale. Questo viaggio culturale, tra le “Pagine Erranti”, si svolge nelle splendide cornici dell’Ex Convento delle Scuole Pie e del Bastione Carlo V (Porta Mesagne), quest’ultimo gestito dal WWF Brindisi.

Di seguito, sono elencati gli appuntamenti già calendarizzati:

• Sabato 27 aprile, ore 18:30: “Zen e Costellazioni Familiari” di Gianluca Misturini, presso la Casa di Quartiere Minimus in Via Bastioni San Giorgio 64 (Porta Mesagne-Bastione Carlo V). Ad allietare l’evento un’esposizione fotografica sulle Api con degustazione di miele a cura dell’Azienda il MessApe.

• Venerdì 3 maggio, ore 18:30: “Cammini a Sud”. Sentieri, Tratturi, Storie, Leggende, Genti e Popoli del Mezzogiorno” di Antonio Corvino, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Durante la presentazione verrà proiettato il video-documentario “Far Est” girato dal giovane regista Tancredi Di Paola nell’ambito dell’Interreg TheRoute_net, ad allietare l’evento il commento musicale del prof. Gaetano Leone del Liceo Artistico-Musicale Giustino-Durano.

• Venerdì 17 maggio, ore 18:30: “Le Vite Prima – Verso la Terra dell’Origano” di Alessandra Fersini, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Ad allietare l’evento una degustazione prodotti tipici a cura di Azienda Agricola PrimoSole ed esposizione di fotografie di Brindisi tra Ieri e Oggi.

• Venerdì 24 maggio, ore 18:30: “Cognac, Armagnac e Dintorni” di Pino De Luca, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie), in collaborazione con Enoteca Fedele. Ad allietare l’evento il commento musicale a cura del prof. Gaetano Leone del Liceo Artistico-Musicale Giustino-Durano, alla chitarra e dell’artista Artur Xheraj, al flauto.

• Venerdì 31 maggio, ore 18:30: “Furia” di Andrea Martina, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie), con la collaborazione di. Ad arricchire la presentazione vi sarà la partecipazione dell’Happy Casa Brindisi e le testimonianze del mondo del basket e della società civile.

Ingresso libero, su prenotazione: Mandare messaggio whatsapp al numero 3881130368 (Antonio Melcore – A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade).