Maggioranza ancora spaccata. Fratelli d’Italia non partecipa al voto per la 5^ Commissione

Ancora una volta Fratelli d’Italia sceglie la strada dell’assenza (e quindi della non partecipazione al voto) nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione Comunale di Brindisi. Stamattina si è riunita la quinta Commissione consiliare per eleggere il nuovo presidente (dopo le dimissioni della Presidente Mastrogiacomo). I componenti di Fratelli d’Italia, però, non hanno inteso presentarsi (avrebbero voluto eleggere Presidente il loro consigliere Jacopo Sticchi) e quindi il resto della maggioranza e le opposizioni hanno votato Tiziana Martucci (Forza Italia) Presidente e Rino Giannace (opposizione) Vice presidente. A dire il vero, non è la prima volta che Fratelli d’Italia sceglie la strada dell’assenza per manifestare il proprio malessere all’interno della maggioranza di centro destra. Adesso non resta che attendere una versione ufficiale di quanto accaduto.