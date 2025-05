Maggioranza – E’ già resa dei conti in Fratelli d’Italia?

La maggioranza di governo del Comune di Brindisi naviga in acque tranquille? Neanche per idea, nonostante la prova muscolare di ieri in consiglio comunale durante il quale sono state approvate gran parte delle delibere iscritte all’ordine del giorno.

Una di queste, però, riguardante il settore urbanistica, è stata ritirata dal sindaco Marchionna per evitare che gran parte del gruppo di Fratelli d’Italia abbandonasse l’aula. Il tutto, nonostante l’intervento di Raffaele De Maria che, a nome di Fratelli d’Italia, ha giurato amore eterno nei confronti del primo cittadino.

Ma è bastato qualche post pubblicato su facebook per far tornare a galla le divisioni.

Nel pomeriggio, infatti, il consigliere di Fratelli d’Italia Mario Borromeo ha diffuso, a nome del suo partito, un comunicato stampa in cui proprio il partito di Giorgia Meloni ha parlato, in riferimento all’adeguamento del Piano regolatore generale al PPTR, di una pagina di storia importante ed epocale per la città di Brindisi.

Nella nota, poi, si afferma anche che “questo è un risultato fortemente voluto sin dall’inizio all’assessore all’urbanistica e vice sindaco Massimiliano Oggiano”.

Poco dopo, però, l’ormai ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ma tuttora consigliere comunale dello stesso partito Cesare Mevoli, ha pubblicato un posto su facebook in cui ha ribadito che l’assessore all’urbanistica del Comune di Brindisi si chiama Giuliana Tedesco e questo nome lo ha scritto due volte a scopo rafforzativo. E poi ha chiuso dicendo che “qualcuno ha le idee confuse, mischiando passato e presente” e quindi che nessuno firmi note anche a suo nome.

Insomma, se non è resa dei conti poco ci manca.