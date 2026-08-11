Magic Festival – A Campo di Mare una grande notte tra magia, illusioni e divertimento

Giovedì 13 agosto, alle ore 21.30, il Piazzale Panoramico di Campo di Mare ospita il “Magic Festival”, una serata dedicata alla magia e allo spettacolo per grandi e piccini.

CAMPO DI MARE (BR) – Magia, grandi illusioni, comicità, abilità e divertimento saranno protagonisti giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 21.30, al Piazzale Panoramico di Campo di Mare, con il MAGIC FESTIVAL.

Una serata pensata per coinvolgere tutta la famiglia e regalare al pubblico uno spettacolo ricco di sorprese, con la partecipazione di artisti provenienti anche da importanti programmi televisivi nazionali.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Jack il Manipolatore, direttamente da Tu sì que vales, pronto a conquistare il pubblico con uno spettacolo di grande abilità e manipolazione.

Sul palco anche Mago Hulian, che porterà a Campo di Mare il fascino delle sue spettacolari Grandi Illusioni, con numeri scenografici capaci di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

Magia e risate saranno invece gli ingredienti dello show di Mago Marco, con uno spettacolo all’insegna della comicità e del divertimento pensato per coinvolgere bambini ed adulti.

Grande attesa, infine, per lo special guest Mago Zio Potter, artista conosciuto dal pubblico televisivo per le sue partecipazioni a Italia’s Got Talent e Dalla Strada al Palco. Una presenza speciale che arricchirà ulteriormente il cast del festival.

Il Magic Festival si propone così come un grande appuntamento estivo capace di trasformare il Piazzale Panoramico di Campo di Mare in un vero e proprio palcoscenico della magia, offrendo al pubblico un evento adatto a tutte le età.

Una grande notte di spettacolo dove l’impossibile diventa realtà.

L’evento è organizzato da Lab Communication Eventi di Concetta Renna e promosso dal Comune di San Pietro Vernotico.