Magroup Salver spa di Brindisi – Ugl Metalmeccanici conquista una RSU

In data 15 maggio 2025 si sono tenute le elezioni RSU presso la MAGROUP SALVER SPA di Brindisi. La UGL Metalmeccanici ha ottenuto un importante risultato MAGROUP SALVER SPA di Brindisi, conquistando per la prima volta una RSU all’interno dell’azienda. Il sig. Giacalone Pietro Giordano è stato eletto RSU di stabilimento e il segretario provinciale UGL Metalmeccanici di Brindisi, Massimo Lorenzo, si congratula vivamente con il neo-eletto per il risultato ottenuto. Il commento del Segretario Provinciale UGL Metalmeccanici di Brindisi, Massimo Lorenzo “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e ammirazione per il lavoro svolto dal nostro candidato, sig. Giacalone Pietro Giordano” dichiara il Segretario provinciale UGL Metalmeccanici di Brindisi, Massimo Lorenzo – “che ha saputo conquistare la fiducia dei lavoratori e lavoratrici di MAGROUP SALVER SPA. “Questo risultato” – continua” è il frutto di un impegno costante e di un costante lavoro. Auguro buon lavoro al neo-eletto RSU e sono certo che continuerà a rappresentare con dedizione e passione gli interessi dei lavoratori.” Il segretario Nazionale, Antonio Spera “Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la UGL Metalmeccanici e dimostra la nostra capacità di rappresentare i lavoratori e di lavorare per il loro bene. Auguriamo buon lavoro al neo-eletto sig. Giacalone Pietro Giordano e continuiamo a lavorare per il bene dei lavoratori. Siamo orgogliosi di avere un team di rappresentanti sindacali così impegnati e dedicati, che lavorano ogni giorno per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei nostri iscritti.” “Un ringraziamento alla commissione elettorale e tutti i lavoratori e lavoratrici che hanno votato per aver contribuito a questo importante risultato. Un ringraziamento speciale anche al segretario provinciale Massimo Lorenzo e a tutto il team di Brindisi per il loro impegno e la loro dedizione.