“Mai più guerra”, grande successo per il quarto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”



Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il quarto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock 2026″:”Mai più guerra”,

a cura della Scuola di musica “Girolamo Frescobaldi” che, dal 1993, diffonde la cultura musicale. Una location strepitosa, il palcoscenico del teatro, ha, sicuramente, reso magica la serata. Il M° Camillo Fasulo, direttore della scuola, ha presentato la serata con importanti riflessioni sul significato di una serata nel segno della pace e, prima dell’inizio del concerto, ha voluto sul palcoscenico alcuni rappresentanti delle altre scuole musicali di Brindisi, proprio per evidenziare il grande spirito di collaborazione e condivisione. Due sono stati i laboratori della scuola che hanno curato la scaletta dei brani: Lab Pop-Rock del M° Alessandro Muscillo e Lab Impro del M° Carlo Gioia. Brani importanti che hanno spaziato tra Pop, Rock, Blues, Smooth-Funk con tanta improvvisazione. La parte finale è stata curata dal Laboratorio Corale diretto dalla docente Chiara Furfuglietta. È intervenuto Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che ha focalizzato, ancora una volta, il successo che, anche quest’anno, la Rassegna sta riscuotendo, a riprova che un progetto così innovativo riesce ad avvicinare anche i più giovani al teatro. Futuri musicisti che hanno la possibilità di esibirsi in un luogo importante con un pubblico entusiasta. Gianluca Bozzetti, inoltre, ha ringraziato la Rai per avere partecipato all’evento e che, a breve, saranno comunicate grandi novità. Un concerto molto bello con una tematica profonda, il rifiuto della guerra. La musica può essere un linguaggio potente che può unire le persone per promuovere un messaggio di pace. Attraverso la musica si riescono a esprimere emozioni e sentimenti in modo universale, superando, così, le barriere linguistiche e culturali. Le canzoni riescono a trasmettere messaggi di pace e possono incentivare tutti ad adoperarsi per un mondo migliore senza guerre. Anna Consales