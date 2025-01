Mai più soli. La cooperativa Eridano al fianco di chi ha bisogno

Si chiama “Mai più soli” l’iniziativa progettuale messa in atto dalla Cooperativa Eridano, con il sostegno delle istituzioni locali del territorio, come i Comuni e la Diocesi, per dare un fattivo sostegno operativo alle famiglie di chi e’ ammalato di Alzheimer o patologie similari. Un contributo vero per affiancare i caregiver e i parenti più stretti. Il progetto è’ stato presentato questa sera presso la sede di Movimenti Laboratorio Urbano al rione S,Elia (via Felice Carena). Erano presenti il sindaco Giuseppe Marchionna, il sindaco di Cellino S.Marco, Marco Marra, l’Arivescovo di Brindisi, Mons. Giovanni Intini, e tanti cittadini. Il progetto e’ sostenuto dalla Fondazione “Con il sud” ed è’ stato realizzato da Erudano in collaborazione con il Consorzio Nazionale Cgm, l’Università del Salento, Auser Brindisi, Alzheimer Bari, la cooperativa “Giro di Boa” di Mesagne e l’associazione “Portatori di gioia” di Ceglie Messapica, intende offrire supporto a quanti affrontano quotidianamente la cura e l’assistenza delle persone affette da demenza o malattia di Alzheimer. Partners istituzionali del progetto sono il Comune di Brindisi, l’ASL di Brindisi ed il Comune di Cellino San Marco.