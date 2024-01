Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, Michele Gaetano Malandrino ha presentato il suo libro “La legge del cassetto chiuso”. L’appuntamento della rassegna “Pagine Erranti”, in collaborazione con “Brindisi città che legge” e Liceo Artistico e Musicale “Simone- Durano”- Marzolla Leo Simone Durano BR, è stato proposto dall’APS Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell'”Accademia degli Erranti”, programma “Riusa Brindisi- Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum. Ha dialogato con l’autore, Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti e Segretario APS Brindisi e le Antiche Strade. Letture a cura di: Viola Scarano, Greta Di Cicco e Martina Serio, studentesse del Liceo Artistico-Musicale Simone-Durano di Brindisi. Lucio Arzeni, il protagonista, decide di lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita e di ricercare il vero se stesso. Un manager affermato che, improvvisamente, perde tutto, è licenziato e si ritrova solo, senza famiglia perché la moglie lo lascia. Cerca di capire come ricostruirsi, una crisi profonda e l’incontro con uno strano personaggio, il Maestro, che si rivelerà importante e decisivo per affrontare un viaggio nelle oscure profondità del suo essere. Il Maestro è un ex medico che si è consacrato allo studio della mente. Lucio, tra l’altro, si ritrova calato nel diciassettesimo secolo e scopre, così, che il problema fisico che lo affligge, probabilmente, gli è stato trasmesso geneticamente da un antenato. Un romanzo di genere fantasy psicologico, il racconto di un uomo che è “finalmente in grado di tirarsi fuori dagli ingranaggi perversi e spersonalizzanti di una società che lo incatena alle illusioni della materia, condannandolo perciò alla sofferenza”. Il romanzo risulta essere un manuale di auto-evoluzione. L’autore ha voluto elencare i titoli dei vari capitoli anche se, poi, sono stati eliminati nella stesura definitiva, per una maggiore comprensione del contenuto:”Pensieri lungo la via crucis”; “Uno strano incontro in biblioteca”; “Bilancio esistenziale di Lucio”; “Preparativi all’incontro col Maestro”; “Conoscenza del Maestro”; “Prima iniziazione di Lucio”; “Colloqui col Maestro”; “Iniziazione del Maestro”; “Nell’inferno del door to door”; “I prodigi della nuova scienza”; “Di sabato mattina su Rai 1”; “Dietro l’antico conflitto”; “Nella Spagna del XVII secolo”; “Stella, la bambina mai nata”; “Incontro con la morte”; “Elogio dell’amicizia”; “Serate al Laboratorio”; ” Nell’Egitto di Imhotep”; “Avventura al palasport”; “Rivelazione su Tommaso apostolo”; “Incontro col Maestro”; “L’eredità Jacques De Molais”; “Il segreto dell’immortalità”; “La lettera del Maestro”; “Lucio incontra il suo Sè”. Un romanzo particolare che, sicuramente, provoca riflessioni importanti. Anna Consales