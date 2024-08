Malasanità – Caroli (FDI): Le ispezioni facciamole prima delle tragedie. A Francavilla situazione allarmante

Ecco la nota del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli:

“Le ispezioni ordinate dal presidente Emiliano in alcuni ospedali pugliesi vanno a verificare episodi gravi di malasanità: reparti chiusi con pazienti mandati a casa, neonato morto, tumore non diagnosticato…

“Noi di Fratelli d’Italia siamo convinti che le ispezioni non debbano avvenire a posteriori, quando la tragedia si è consumata, ma debbano essere preventive, per evitare che si possano verificare altri casi di malasanità. In provincia di Brindisi, forse, tutti gli ospedali meriterebbero un’ispezione delle sale operatorie, a cominciare dal Perrino di Brindisi, anche per verificare lo stato dei luoghi e il personale in servizio.

“Ma c’è una struttura che merita un’ispezione urgente e sono le sale operatorie dell’ospedale di Francavilla Fontana (come dimostrano le foto che trovate nel link: https://we.tl/t-hdxjE87skg), per verificare lo stato dei luoghi e se questi sono idonei agli interventi chirurgici e se gli operatori sanitari presenti sono sufficienti per le esigenze della gestione sanitari ordinaria.

“Cos? come sollecito una commissione d’inchiesta sul Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, per questo sto preparando una proposta di legge. Anche per far luce su quanto viene denunciato in questi giorni (medici senza titoli!) e su come sia possibile che in 24 anni nessuno si sia mai accorto di nulla, anzi il San Raffaele veniva considerato un fiore all’occhiello della sanità non solo brindisina, ma pugliese.”