Malattie infettive e sessualmente trasmissibili: prevenzione, responsabilità e tutela della salute pubblica

Si è tenuto ieri presso la Camera dei deputati il convegno dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, un importante momento di confronto che ha visto la partecipazione dell’Istituto “Francesca Laura Morvillo – Melissa Bassi” di Brindisi.

A rappresentare la scuola è stata il dirigente scolastico, dott.ssa Irene Esposito, che ha offerto un contributo qualificato al dibattito in un contesto istituzionale di alto profilo.

L’evento ha riunito rappresentanti del Parlamento, dirigenti del Ministero della Salute, vertici delle aziende sanitarie, esponenti del mondo accademico, responsabili di organizzazioni impegnate in ambito sanitario e professionisti del settore, favorendo un confronto autorevole e multidisciplinare.

Nel corso del suo intervento, il dirigente Irene Esposito ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le azioni di prevenzione tra i giovani, evidenziando come la fascia d’età adolescenziale sia particolarmente esposta ai rischi legati alla disinformazione e alla scarsa percezione del pericolo. Ha inoltre rimarcato il ruolo strategico della scuola come presidio educativo fondamentale per promuovere consapevolezza, responsabilità e corretti stili di vita.

Educazione affettiva e sessuale strutturata, informazione scientifica, sviluppo delle competenze relazionali, collaborazione con le famiglie e sinergia con i servizi sanitari territoriali: queste le direttrici indicate dal dirigente per costruire una solida cultura della prevenzione e accompagnare gli studenti verso scelte libere e responsabili.

Il dirigente ha sottolineato come la nuova legge, di cui l’On. D’Attis è relatore, rappresenti un passaggio strategico per il rafforzamento delle politiche di prevenzione. Ha auspicato che la normativa riconosca esplicitamente il ruolo della scuola, preveda risorse dedicate per programmi di educazione alla salute, promuova la formazione degli insegnanti, favorisca reti territoriali stabili tra scuole e servizi sanitari, e sostenga campagne di comunicazione per i giovani

La partecipazione dell’Istituto Morvillo Falcone – Bassi al convegno conferma il suo impegno concreto, che va oltre la dimensione educativa tradizionale e tutela il benessere delle nuove generazioni, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a contrastare lo stigma sociale, e ribadisce la disponibilità a collaborare con istituzioni, famiglie e territorio per rafforzare le strategie di prevenzione e promuovere una cultura della salute sempre più diffusa.