MALATTIE RESPIRATORIE – UN CORSO PER INFERMIERI DI PNEUMOLOGIA

Ventilazione polmonare, ossigenoterapia, spirometria e drenaggio pleurico: questi alcuni temi del corso sulla gestione infermieristica del paziente respiratorio, organizzato dall’Unità operativa di Pneumologia dell’ospedale Perrino e dall’Unità operativa di Formazione aziendale e universitaria. Il corso si terrà in due giornate, il 18 e 19 maggio, nella sala Appia della Asl Brindisi, in via Napoli. La parte pratica verrà svolta a giugno negli ambulatori pneumologici.

Il responsabile scientifico del corso, Eugenio Sabato, direttore del reparto di Pneumologia, ricorda che “le patologie respiratorie – bpco, asma, insufficienza respiratoria, interstiziopatie, fibrosi, tumori polmonari, malattie neuromuscolari – riducono notevolmente la qualità di vita dei pazienti con ricoveri, consulenze e analisi, causando anche l’aumento della spesa sanitaria. La medicina – prosegue – si sta rapidamente evolvendo per consentire una nuova gestione di queste patologie. Bisogna offrire una più adeguata risposta alle mutate esigenze assistenziali dei cittadini, utilizzando percorsi diagnostico terapeutici sempre più tempestivi e appropriati. Il corso – aggiunge – vuole fornire al collaboratore professionale sanitario infermiere le informazioni e gli strumenti necessari per la gestione del paziente respiratorio mediante l’utilizzo di apparecchiature specialistiche come bombole di ossigeno liquido, concentratori, ventilatori polmonari, aspiratori, spirometri, macchine per la tosse, presenti nei reparti di pneumologia. L’obiettivo è garantire una efficace ed efficiente gestione dei pazienti affetti da patologie respiratorie acute e croniche”.

Le lezioni saranno a cura di Eugenio Sabato, Alfredo Aprile, Alessandra Camposeo, Paolo Fuso, Piero Greco, Luigi Iamele, Federica Maci, Fabiola Morello, Maria Veronica Palma e Valeria Vecchio.