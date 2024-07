Malore a dipendente AVR – Quarta: condizioni di lavoro inaccettabili

Un dipendente della Teorema (AVR) pare avrebbe avuto un malore mentre svolgeva il proprio servizio a causa delle giornate di caldo torrido e dei carichi di lavoro intensi. Questo episodio, verificatosi solo un paio di giorni fa, sottolinea una situazione di grave disagio che affligge sia gli operatori sia la città.

La causa principale di questi problemi sembra essere la continua carenza di personale, come confermato dal Direttore Esecutivo, che rende il lavoro dei dipendenti ancora più gravoso. Questa situazione ha generato disservizi significativi che si ripercuotono sull’intera comunità.

Durante una recente visita a una delle piattaforme di raccolta, è emerso che il climatizzatore all’interno del container adibito a ufficio non funzionava. In tale contesto, due operai erano costretti a lavorare alle 14:00 con temperature esterne che raggiungevano i 40 gradi all’ombra.

Di fronte a queste condizioni estreme, sarebbe opportuno rivedere l’orario di lavoro, anticipando di un’ora l’apertura e la chiusura delle attività per evitare le ore più calde della giornata.

Nonostante l’appello del Sindaco per una risoluzione rapida di questi disservizi, continuiamo a constatare una situazione critica che necessita di interventi immediati.

Esprimo la mia preoccupazione per la salute e il benessere dei dipendenti, invitando l’azienda a cercare soluzioni adeguate per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose.

Bisogna collaborare per migliorare la situazione attuale e prevenire ulteriori disagi.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Eletto in Fratelli d’Italia