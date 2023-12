MALORE IN MARE. MUORE IL DOTT. GATTI, PRIMARIO DI MEDICINA

Tragedia sul litorale di Rosa Marina. Il corpo del dott. Piero Gatti, 59 anni, direttore dell’unitá operativa complessa di medicina dell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato recuperato in mare a Rosa Marina dal personale della Capitaneria di porto. L’allarme era scattato alle 14 quando i familiari non lo avevano visto rientrare a casa. Dopo tre ore è stata rintracciata la sua auto sulla costa con all’interno l’attrezzatura da sub. Adesso la salma è a disposizione del pubblico ministero di turno.