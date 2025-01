Maltempo. Decine di famiglie brindisine senza energia da stamattina! E c’è chi è al buio da ieri…

Basta un temporale per mandare in tilt la rete elettrica. Purtroppo continua ad accadere ed a Brindisi ne sanno qualcosa. Nella centralissima via Filomeno Consiglio l’energia elettrica è andata via ieri sera per poi tornare dopo un paio di ore, ma stamattina si è verificato un nuovo black out che non è ancora terminato, con la conseguenza che le famiglie interessate sono senza energia, senz’acqua e senza riscaldamenti.

E la situazione è altrettanto grave in contrada Montenegro. Ecco cosa ci scrive una nostra lettrice:

Buonasera…vorrei denunciare una situazione davvero inquietante…abito in contrada Montenegro…a Brindisi…ieri dalle 19 alle 00.30 abbiamo avuto un blackout…poi stamattina dalle ore 7:00 la luce non è più tornata…sono le 21 e ancora i tecnici dell Enel non sono stati un grado di risolvere questo problema…non abbiamo luce, riscaldamenti e acqua…nel quartiere ci sono bambini e persone invalide…è possibile che nel 2025 esistono ancora situazioni del genere?