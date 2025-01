Maltempo- Rete elettrica in tilt. In tantissimi al freddo, senza luce e senz’acqua

Basta un temporale per mandare in tilt la rete elettrica. Purtroppo continua ad accadere ed a Brindisi ne sanno qualcosa. Nella centralissima via Filomeno Consiglio l’energia elettrica è andata via sabato mattina per poi tornare dopo un paio di ore, ma ieri mattina si è verificato un nuovo black out che è terminato solo alle sette di stamattina, con la conseguenza che le famiglie interessate sono rimaste senza energia, senz’acqua e senza riscaldamenti.

E la situazione è altrettanto grave in contrada Montenegro dove la mancanza di energia elettrica è davvero una costante ogni qualvolta piove a dirotto. Ovviamente i residenti tempestano l’Enel di telefonata ma dall’ufficio guasti arrivano solo conferme al fatto che si sta lavorando per risolvere il problema. Poi se la mancanza di energia dura più di venti ore evidentemente è una questione che interessa poco, se non ai diretti interessati, tra cui tanti anziani e disabili.

Le ultime segnalazioni, invece, arrivano dai rioni Commenda e Sant’Angelo dove sono senza luce ormai da qualche ora. Il che comporta, come è facile immaginare, la mancanza di energia elettrica, di riscaldamento ed anche di acqua. Disagi che hanno comportato pure la momentanea chiusura di scuole, esercizi commerciali e uffici privati.

Insomma, una situazione a dir poco grottesca, visto che è inimmaginabile che in una città come Brindisi si resti al buoi ogni qualvolta piove. Il tutto, senza mai individuare soluzioni definitive al problema.