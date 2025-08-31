Maltempo – Salta la serata conclusiva de “La Piazza” con Fitto, Tajani, Foti e Renzi

Un fortissimo e inatteso temporale abbattutosi su Ceglie Messapica ha mandato in frantumi gli sforzi degli organizzatori de “La Piazza”, la kermesse di Affari Italiani e del suo editore Marcello Antelmi.

Un appuntamento che nei primi due giorni aveva fatto registrare la presenza dei ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Calderone e, in collegamento, Salvini e Musumeci, oltre al sottosegretario Gemmato ed a leader di partito come Calenda e Donzelli ed a personaggi di primo piano di società di stato, associazioni di categoria (tra cui i costruttori dell’Ance, con il vice presidente nazionale Luigi Schiavo ed il presidente di Brindisi Angelo Contessa) e ordini professionali.

Nella giornata conclusiva, invece, il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto avrebbe aperto la serata, concedendo una intervista a tutto campo e proprio per questo aveva deciso di raggiungere Ceglie Messapica con qualche ora di anticipo per intrattenersi con i fedelissimi del suo partito, Fratelli d’Italia, a partire dai consiglieri regionali Luigi Caroli e Paolo Pagliaro. Gli organizzatori hanno provato a salvare almeno la conferenza stampa con Fitto, ma alla fine è saltata anche quella per i black out che hanno reso inagibile anche la sede di riserva realizzata in una sala del castello.

Nel programma della serata erano previsti collegamenti con i ministri Tajani e Foti e con Matteo Renzi, oltre a dei panel estremamente interessanti sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno e del ruolo dei giovani e ad una intervista finale che il direttore di Affari Italiani Marco Scotti avrebbe fatto a Paolo Mieli, uno dei protagonisti di questa edizione de “La Piazza”.

Alla fine tutto annullato per il maltempo e la nota di ringraziamenti che il presidente Antelmi ha rivolto a Fitto per la sua grande disponibilità ed a tutti gli ospiti, prima di dare un arrivederci al prossimo anno con quello che ormai è diventato un appuntamento imperdibile di politica ed economia italiana.