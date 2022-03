MANCATA DISPONIBILITA’ DI UNA RISONANZA MAGNETICA APERTA – LA PROTESTA DEI CITTADINI

Mi chiamo Giovanni Cafarella, portavoce di un gruppo di cittadini, i quali lamentano da tempo il disservizio della ASL di Brindisi relativo all’installazione di un apparecchio per la Risonanza Magnetica Aperta all’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.

Ricordiamo che la risonanza magnetica aperta è una moderna tipologia di risonanza magnetica nucleare, progettata per garantire il massimo comfort ai bambini, alle persone affette da obesità o claustrofobia, a chi soffre di attacchi di panico in spazi chiusi e agli anziani.

Da più di quattro anni, continuiamo a mantenere alta l’attenzione su una problematica, che si ripercuote sulla nostra comunità; segnaliamo infatti alle autorità competenti la mancata fornitura di una risonanza magnetica aperta nelle strutture pubbliche come l’ospedale“A. Perrino” di Brindisi.

E’ bene rammentare che sono state inviate diverse lettere e solleciti, in primis al nostro Presidente della Regione, Michele Emiliano, al fine di poter avere chiarimenti e delucidazioni sulla mancanza di questo importante macchinario; si è persino arrivati ad una INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA del 12 febbraio 2021 al Consiglio Regionale della Puglia, (che ad ogni buon fine si allega in copia), a cui tra l’ altro non è mai stato dato riscontro.

Ci domandiamo ancora una volta, a chi ci si deve rivolgere o cosa devono fare i cittadini per ottenere questo strumento di vitale importanza,utile e necessario per chi soffre di gastrofobia?

Concludendo,ci si rivolge a chi legge questo comunicato per aiutarci a capire quali strumenti o parole bisognerebbe utilizzare per avere l’attenzione degli esponenti politici e/o del Consiglio Regionale su questo argomento così importante.

Apprendiamo inoltre dagli organi di stampa della possibilità di accedere ai fondi Europei,i quali potrebbero essere certamente utili per l’acquisto della “risonanza magnetica aperta”,fondamentale strumento diagnostico di cui dovrebbe essere dotato l’Ospedale A.Perrino” di Brindisi per garantire ai pazienti e alla comunità non solo della Provincia di Brindisi, un pubblico Servizio Sanitario di eccellenza.