Mancato pagamento stipendi AVR – Ass. Antonucci: “E’ partita una diffida ad adempiere immediatamente. Ma siamo pronti a mettere in atto azioni ancora più incisive”

L’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, appena ha appreso la notizia del mancato pagamento delle spettanze agli operatori ecologici da parte di AVR per l’Ambiente, ha dato disposizioni al dirigente della ripartizione interessata di inviare una diffida ad adempiere in tempi estremamente rapidi.

“Ovviamente non ci fermeremo a questo – ha affermato l’Assessore Antonucci – visto che siamo pronti a mettere in campo azioni ancora più incisive, a tutela dei lavoratori. Il tutto, attivando quanto previsto nel capitolato d’appalto”.